¿Sabe usted que la Festa de O Botelo de O Barco va a tener nuevos visitantes el año que viene? ¿Que el producto ourensano triunfa allá por donde va? ¿Que la internacionalización de la provincia va viento en popa con su gastronomía? ¿Que este alimento triunfó en la paparota del Hotel Coia de Vigo? ¿Y que el alcalde de Vigo no se la quiso perder y no dejó nadita en el plato?

