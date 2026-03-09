¿Sabe usted que la Festa de O Botelo de O Barco va a tener nuevos visitantes el año que viene?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el éxito del Botelo en Vigo donde Abel Caballero no dejó nada en el plato

Festa do Botelo en el Hotel Coia de Vigo
Festa do Botelo en el Hotel Coia de Vigo | La Región

¿Sabe usted que la Festa de O Botelo de O Barco va a tener nuevos visitantes el año que viene? ¿Que el producto ourensano triunfa allá por donde va? ¿Que la internacionalización de la provincia va viento en popa con su gastronomía? ¿Que este alimento triunfó en la paparota del Hotel Coia de Vigo? ¿Y que el alcalde de Vigo no se la quiso perder y no dejó nadita en el plato?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats