La Festa do Botelo llega a A Coruña el 7 de febrero

Participantes en la última edición de la Festa do Botelo de A Coruña.

El sábado 7 de febrero, en el Hotel Finisterre de A Coruña, el Concello de O Barco organiza por cuarto año consecutivo la Festa do Botelo do Barco de Valdeorras en A Coruña, en su undécima edición.

Es una fiesta que muchos coruñeses y barquenses esperan con expectación, ya que se ha convertido en un evento de reencuentro y disfrute en torno al emblemático producto valdeorrés.

Durante la recepción y acreditación, se podrá disfrutar de un túnel de vinos de la Denominación de Origen Valdeorras, a partir de las 13,00 horas, con más de 50 vinos de la comarca, incluyendo la icónica “Mesa del Sumiller” con vinos de Valdeorras añejados en bodega.

El menú incluye empanada de maravallas, sopa de cocido, botelo, chorizo, cachelos, repollo y bica

Los asistentes podrán disfrutar de un gran repertorio de godellos, mencías, garnachas, sousones, brancellaos… pero también de auténticas especialidades y vinos con más de una década a sus espaldas.

Tras la fiesta gastronómica en torno al botelo -fijada para las 14,00 horas-, cocinado en el hotel Finisterre por la cocinera Otilia Docampo, que se desplazará ex profeso para el evento, se contará con música en directo, a partir de las cinco de la tarde.

El menú contemplado para esta edición de la Festa do Botelo incluye empanada de maravallas, sopa de cocido, botelo, chorizo, cachelos, repollo y bica, acompañado todo ello por vinos de la D.O. Valdeorras. El precio de la entrada es de 60 euros. La asistencia es exclusivamente mediante reserva previa a través de la web, https://aulapaadin.com/tienda/festa-do-botelo-xi-edicion/. Las plazas son limitadas, por lo que se asignarán por riguroso orden de confirmación.

Relacionado Las entradas de la Festa do Botelo de O Barco se venden en solo una hora