La Festa do Botelo impulsa a los hoteles y restaurantes

Una de las citas más esperadas por los barquenses, la de la Festa do Botelo, ya tiene fecha: el 17 de enero. También cartel, este obra de Lola Doporto. Las actividades que el Concello de O Barco organizó para ese día centran un amplio programa que arrancará el 8 de enero con la Ruta de Pinchos, en la que participarán 36 establecimientos hosteleros y que finalizará la víspera del evento gastronómico que cumple 24 años impulsando la actividad de estas fechas en hoteles y restaurantes de la villa. Lo apuntó la concejala de Cultura e Educación, Margarida Pizcueta Barreiro en la presentación del programa, en el que fue acompañada por el alcalde, Aurentino Alonso Araujo.

“Quedan moi poucos restaurantes sin poñer o cartel de ‘completo”, dijo la concejala, que inmediatamente añadió que a finales de octubre, ya no quedaban habitaciones libres en algunos establecimientos hoteleros. “Os que veñen deixan a plaza reservada para o ano seguinte”, añadió. “Cónstanos que al menos un local está completo desde outubro”, corroboró el alcalde.

El regidor puso de ejemplo un caso de la vecina comarca del Bierzo al resaltar el potencial de un embutido típico de O Barco, como el elaborado con el estómago y los huesos del cerdo. “Castrillo de los Polvazares vive do cocido maragato”, indicó.

Protagonistas

El Concello de O Barco quiso hacer un guiño a la comarca en esta edición con la elección del sumiller “comprometido co botelo, Valdeorras e os seus viños”, Luis Paadín, según anunció Margarida Pizcueta. Recordó que el pregonero lleva años en la organización de la Festa do Botelo de A Coruña. “Dous produtos de excelencia, godello e botelo, van da man nesta Festa do Botelo”, dijo Aurentino Alonso.

A su vez, una hostelera barquense, Rosa Alonso Fernández “Rosa do Buraco”, recibirá el reconocimiento de la organización con una mención de honor. El acto de lectura del pregón, programado para las 12,00 horas del propio sábado, 17 de enero, en el Teatro Lauro Olmo será presentado por los actores Iria Piñeiro y Davide González.

Un momento importante de la fiesta es la venta de entradas en el Teatro Lauro Olmo. Serán 1.150 las que podrán conseguirse al precio de 30 euros a partir de las 9,00 horas del día 10 en el Teatro Lauro Olmo. En todo caso, en el Concello prevén que se vuelvan a repetir imágenes de personas aguardando desde la madrugada por lo que el auditorio abrirá sus puertas antes para evitar que pasen frío quienes esperan en el exterior del edificio.

A las entradas que saldrán a la venta hay que añadir otras 150 de los convidados, como los integrantes de los cantos de taberna que ese mismo día animarán el casco antiguo y el Paseo do Malecón, a partir de las 19,00 horas.

Un programa con cine, música, teatro y humor

El programa de actividades paralalelas a la 24ª Festa do Botelo propiamente dicha incluye el Concerto do Botelo, que interpretará el Orfeón Valdeorrés en el Teatro Lauro Olmo, a partir de las 20,00 horas del día 10. Cuatro días después, a las 17,00 y las 20,00 horas, ese mismo auditorio será escenario de dos pases de la película “Mi postre favorito”, en los que colabora el Cine Club Groucho Marx.

El día 16, a las 20,00 horas, en la Sala Abanca abrirá sus puertas la exposición “Arte e humor. O enxeño de Antonio Mingote”, con la colaboración de Afundación. Una hora después, pero ya en el Teatro Lauro Olmo, la representación teatral “Reconversión”, de Ibuprofeno Teatro. El músico Magín Blanco y su espectáculo “Percorrido” cerrarán el programa el día 18, a las 20,00 horas, en ese mismo auditorio.