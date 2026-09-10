Una figura de madera evoca a las aureanas en O Malecón de O Barco

Una figura de madera y tamaño natural reconoce la labor de las aurenanas, mujeres que extraían -y siguen extrayendo- oro del río Sil. Fue colocada en el barquense Paseo do Malecón, donde ayer era inaugurada en un acto en el que no faltaron la música, el baile y la lectura de la poesía “Aureana do Sil”, de Ramón Cabanillas (1876-1959) por el voluntario ourensano Bruno Bello.

“A aureana foi un personaxe que bateando sacaba ouro e aínda segue habendo”, comentó el alcalde, Aurentino Alonso en el acto inaugural. También intervinieron quienes están detrás del campo de voluntariado “Camiño de Inverno: natureza e arte en cada paso”, de la Dirección Xeral de Xuventude, que desarrollaron el albergue Eco dos Teixos, de Casaio (Carballeda) y Artesanía Enxebre de Valdeorras con apoyo del Concello.

Pedro Domínguez, de Eco dos Teixos, explicó que la obra es resultado de conversaciones sobre la historia de Valdeorras con el presidente del Instituto de Estudios Valdeorreses (IEV), Aurelio Blanco. En su intervención se refirió a las aureanas indicando que “foron mulleres que doblaban o lombo, metían os pés na auga e intentaban sacar esas lascas de ouro que, ao final, eran o sustento para as súas familias. É un traballo importante que temos que recoñecer”.

Por la barquense Artesanía Enxebre intervenieron sus artesanos, Sarah-June Borzuk y Lalo Gesteira, quienes destacaron la labor que desarrolló la decena de jóvenes de distintos puntos de España que participó en el campo de voluntariado, destacando que en muy poco tiempo “recuperaron un pedacito de nuestra historia”, en palabras de Sarah-June.

El homenaje a las aureanas aún no está completo. Falta la base que será de pizarra y cuya colocación correrá por cuenta de la empresa Tres Cuñados.

La obra representa a una mujer agachada sujetando la batea empleada para separar las pequeñas piezas de oro de la arena extraída del lecho del Sil y la historia de las aureanas puede conocerse en un “QR” que lleva a “Queda en Valdeorras” incluido en una placa de pizarra donde se lee: “As aureanas eran as lavadoras de ouro do río Sil. Herdeiras dunha tradición que se remonta aos tempos dos pobos prerromanos e do Imperio Romano, estas mulleres percorrían as orillas e os remansos do río buscando o prezado metal entre as areas e pedras desprendidas das montañas. O oficio transmitíase con orgullo de nais a fillas de xeración en xeración, converténdose nunha axuda económica e medio de vida fundamental para moitas familias do Barco e da contorna”.