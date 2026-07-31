El De Perto llenó O Malecón con “Dous ollos de vidro”

El ciclo De Perto vivió una de las citas más concurridas de la presente edición con la representación de “Dous ollos de vidro”, el espectáculo protagonizado por Quico Cadaval y Celso Sanmartín. La propuesta cambió los jardines de la Casa Grande de Viloira por la Praia Fluvial do Malecón, en una actuación programada para el pasado viernes, pero que se vio suspendida en su momento por las malas condiciones meteorológicas. Este nuevo escenario permitió congregar a un mayor número de espectadores gracias a su privilegiada ubicación junto al río en una hora, las 20.30, donde multitud de barquenses salen a pasear aprovechando el final del periodo de calor.

El público respondió a una de las actuaciones más esperadas del ciclo. Decenas de personas ocuparon tanto la playa fluvial como las zonas altas del entorno del paseo del Malecón para disfrutar de un espectáculo en el que la narración oral volvió a convertirse en la gran protagonista, combinando humor, tradición y literatura de la mano de dos de los grandes referentes de este género.

El evento reunió a los fieles del De Perto pero también a vecinos que por primera vez acudieron a ver una obra del ciclo

Esta obra toma como punto de partida la obra homónima de Castelao, trasladando al escenario un relato en el que los dos narradores entrelazan historias, memoria y retranca con un estilo cercano que conecta constantemente con un público que volvió a marchar satisfecho, tanto los fieles que han acudido a cada una de las propuestas del De Perto como los que, por primera vez, acudieron a este circuíto de obras teatrales.

El ciclo De Perto se despedirá este viernes, 31 de julio, con una nueva actuación en la Praia Fluvial do Malecón, que comenzará a las 22.30 horas. La encargada de cerrar esta edición será Carmela, que presentará «Vinde Todas», un espectáculo que pondrá el broche final a un mes dedicado a la palabra contada, cantada y rimada en un evento que suma ya 14 ediciones.