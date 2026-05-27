Galería | O Barco de Valdeorras se vuelca con el 182 aniversario de la Guardia Civil

El acto en O Barco de Valdeorras conmemora el 182 aniversario de la Guardia Civil con homenajes, discursos y un desfile multitudinario en el centro de la villa.

La población de O Barco de Valdeorras y los concellos próximos se mostró en el acto conmemorativo del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil por el Duque de Ahumada. Cientos de personas se apostaron en las calles del centro de la villa para seguir los homenajes, intervenciones y el desfile con el que remató.

Tras la imposición de las condecoraciones que reconocen el trabajo realizado por agentes y mandos y el reconocimiento al guardia veterano y vecino de O Barco, Justo Gamarra, llegaron las intervenciones del comandante jefe accidental de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, el subdelegado del Gobierno y el alcalde anfitrión.

En sus discursos destacaron la labor de un cuerpo cuyos integrantes no dudan en jugarse la vida por el bien de la ciudadanía, como sucedió el 9 de mayo “durante la persecución de una narcolancha en la costa de Huelva”, según dijo el comandante jefe accidental de la Guardia Civil ourensana, José Benito Fernández Santamarina, quien resaltó la labor desarrollada por este cuerpo durante los incendios que asolaron los montes de la comarca el verano pasado, indicando que aún están siendo investigadas las causas.

También aludieron a los incendios el alcalde barquense, Aurentino Alonso, y el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos. Este último destacó el aumento en la resolución de delitos en la provincia, que fue del 22 % en los cometidos contra personas y del 23 % en los que atentan contra el patrimonio. “Ourense é e será un perigo para os delincuentes e un territorio seguro para os cidadáns”, dijo.

El acto desarrollado en la Praza do Concello terminó con el desfile de los agentes por un tramo de la travesía de O Barco, cuyo paso fue acompañado por una fuerte ovación del numeroso público asistente. Una vez finalizado, todos los participantes en la conmemoración se encaminaron al viejo pabellón municipal, donde tuvo lugar el Brindis al Rey.