Galería | La Festa do Botelo une a miles de vecinos en O Barco de Valdeorras
XXIV EDICIÓN

Miles de personas se dieron cita para disfrutar de la XXIV edición de la Festa do Botelo, un evento declarado Fiesta de Interés Turístico de Galicia desde 2014 donde se busca resalta el botelo como alimento estrella de la comarca. El botelo es acompañado de grelos, patatas y demás embutidos.

O Barco de Valdeorras celebró un año más su tradicional Festa do Botelo. Para esta XXIV edición las entradas duraron una hora escasa y miles de vecinos de O Barco de Valdeorras se reunieron para disfrutar de una gran comida.

Esta es Fiesta de Interés Turístico de Galicia desde el año 2014, y se viene celebrando desde el año 2001 con el fin de exaltar el embutido más singular de la villa y producto estrella de la gastronomía invernal de la comarca: el botelo.

1/46 Galería | La Festa do Botelo une a miles de vecinos en O Barco de Valdeorras | Martiño Pinal
