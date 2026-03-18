¿Sabe usted que el Grand Prix tiene una amarga sorpresa para Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la no selección de Ribadavia
¿Sabe usted que nos hemos quedado con la miel en los labios y sin representación ourensana en el Grand Prix de este verano? ¿Que parece que la vaquilla prefiere la brisa del mar a los viñedos, ya que al final será Muros quien represente a Galicia? ¿Que tocará guardar las ganas y, seguir entrenando, para el año que viene? ¿Que la próxima vez habrá que mandarle a Ramonchu unas botellas de Ribeiro?
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