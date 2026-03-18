¿Sabe usted que el Grand Prix tiene una amarga sorpresa para Ourense?

¿Sabe usted que nos hemos quedado con la miel en los labios y sin representación ourensana en el Grand Prix de este verano? ¿Que parece que la vaquilla prefiere la brisa del mar a los viñedos, ya que al final será Muros quien represente a Galicia? ¿Que tocará guardar las ganas y, seguir entrenando, para el año que viene? ¿Que la próxima vez habrá que mandarle a Ramonchu unas botellas de Ribeiro?