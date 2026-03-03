Ourense apunta al Grand Prix: la localidad preseleccionada ya busca participantes con estos requisitos

Una localidad quiere tomar el relevo del foco televisivo en la provincia de Ourense. Tras el exitoso paso de Celanova por el Grand Prix el verano pasado, ahora otra capital de comarca quiere postularse.

Se trata de Ribadavia, que ya ha puesto en marcha la maquinaria para formar el equipo que se enfrentará a las pruebas del programa de Ramón García. Estos son los requisitos para formar parte del plantel.

Requisitos para los aspirantes

Si quieres convertirte en uno de los 35 elegidos para representar a Ribadavia, estos son los criterios que debes cumplir:

Edad: Tener entre 18 y 35 años.

Residencia: Estar empadronado/a en Ribadavia.

Forma física: Practicar deporte de manera habitual.

¿Cómo inscribirse?

Los interesados tienen de plazo hasta el próximo 9 de marzo y pueden optar por tres vías diferentes:

Presencial: Hablar con Juanjo en el Pavillón Municipal o con Hugo en el Vilafit de la localidad. Digital: Enviar un correo electrónico a culturaribadavia@gmail.com con el nombre completo, edad y número de teléfono.

Ribadavia tiene ahora el reto de igualar o superar la huella que dejó Celanova el año pasado, por lo que el equipo debe estar a la altura del reto.