¿Sabe usted que hay equipos del gimnasio municipal de O Barco que son un poco hostiles?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, en O Barco es mejor correr por la calle
¿Sabe usted que usuarios del gimnasio ubicado en el edificio de la piscina municipal cubierta de O Barco de Valdeorras no están demasiado contentos con el mantenimiento de algún equipo? ¿Que se oyen quejas de que una de sus máquinas lleva varios meses mostrando una imagen que no invita a caminar sobre ella? ¿Que no estaría mal que alguien se tomase la molestia de darle una solución?
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