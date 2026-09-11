La Hidrográfica veta la Festa das Pandillas en O Malecón

El Sil se “aleja” de los vecinos de O Barco de Valdeorras. Su población ya no puede disfrutar de la playa fluvial en celebraciones como ferias, fiestas o espectáculos. Primero fue la prohibición de la Feira de Produtos Tradicionais do Eixo Atlántico, cuyo recinto ferial, que llevaba años ocupando ese espacio, hubo de levantarse para acabar en plazas y calles próximas. Ahora es la Festa das Pandillas, una cita que también se venía desarrollando sobre esa misma orilla derecha del río y a la que, a última hora, el Concello tiene que buscar una nueva ubicación. Detrás de ambas paralizaciones están sendas disposiciones de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil por estar la zona dentro del dominio público hidráulico.

La última negativa a permitir el uso de la playa fluvial fue dirigida contra la Festa das Pandillas, un evento programado para este sábado, 12 de septiembre, a partir de las 12,00 horas. La fiesta forma parte del programa del Cristo 2026 y ya está confirmada la asistencia de 350 personas, repartidas en más de una veintena de grupos.

La Confederación Hidrográfica Miño-Sil explicó que una vez consultado el Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación, aprobado por Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, procede “denegar la autorización para la realización de la ‘Festa das Pandillas-Festas do Cristo 2026’, en dominio público hidráulico del río Sil, en la zona del Malecón, término municipal de O Barco de Valdeorras”.

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El organismo responsable de la cuenca decidió la prohibición “al comprobarse que la ubicación en la que se proyecta la instalación de mobiliario, una estructura para escenario, un generador y una haima para la celebración proyectada se situaría dentro del dominio público hidráulico del río Sil, en contra de lo recogido en el artículo 44.1 del citado Plan Hidrológico”. Continuó apuntando que “si se plantease otra ubicación para la realización de la fiesta, de tal forma que esta se situase fuera del dominio público hidráulico, la celebración del evento y la instalación del mobiliario y otros elementos estructurales desmontables provisionales sería susceptible de ser autorizada”.

La Hidrográfica también señaló que, de acuerdo al procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, existe un plazo de audiencia de 14 días al Concello para que indique si desea modificar su solicitud o alegar en la Comisaría de Aguas y destacó que estas denegaciones de actividades con instalación de mobiliario o escenario “no son un capricho, la ley así lo recoge, con un único interés de preservar a las personas y sus bienes”. Añadió que, al tratarse de una zona inundable y tomando en consideración “los fenómenos extremos que ya son habituales, en cuestión de minutos se podría producir alguna desgracia material y/o, lo que es más importante, personal, como ya ha pasado en territorios próximos a esa zona”.

El Sil desde la baranda

El alcalde socialista de O Barco, Aurentino Alonso, apuntó: “Cunha normativa tan estricta para o uso dos espazos arredor do río é certo que nos estamos afastando del. Da a impresión de que imos velo desde a varanda” y añadió que “os técnicos dan os informes en base á normativa”. El regidor aseguró desconocer por qué se prohíbe usar la playa fluvial para unos eventos que otros años sí acogió, para añadir: “Imaxino que hai máis sensibilidade desde o de Valdueza”, aludiendo a la riada que a mediados de agosto provocó la muerte de dos mujeres en la aldea berciana de Manzanedo de Valdueza.

Alonso explicó que la prohibición va dirigida principalmente a la colocación de mobiliario como mesas o una tarima más que a la presencia de personas y anunció que el Concello busca una alternativa que a media tarde de ayer aún no había encontrado.