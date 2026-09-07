El Barco se lleva el derbi contra el Arenteiro (0-1)

Arrancó la liga en Tercera Federación y lo hizo también para el Arenteiro, que después de un verano demasiado convulso pudo salir a competir, y visto lo sucedido sobre el verde de Espiñedo lo hizo hasta que le duraron las fuerzas ante el Barco en un derbi que estuvo entretenido y emocionante, sobre todo en la primera parte.

El duelo comenzó con el Barco mejor asentado, presionando la salida de pelota que intentaba el equipo verde y suyas fueron las mejores ocasiones en los primeros minutos. Avisó a los cuatro minutos Raúl Arias, que probó al meta local con un disparo desde el borde del área al que respondió bien Esteban Ruiz. En el minuto 9 llegó la mejor ocasión visitante. Tras una buena triangulación, Diego Souto se plantó solo ante el meta del Arenteiro, pero este le aguantó bien y consiguió detener la pelota en el mano a mano con el delantero visitante.

El partido se abrió y el Arenteiro fue a más con el paso de los minutos. En el minuto 18, Edu Ferreira abrió una pelota para Martín Lamelas, que tras un recorte sacó un buen disparo que detuvo el portero barquense. Y pasada la media hora, de nuevo Lamelas, el mejor de los de Espiñedo en la tarde de ayer, resolvió un barullo en el área, pero su disparo se marchó fuera por poco.

En la segunda parte, poco cambió la decoración y el ritmo del partido fue bajando con el paso de los minutos. Empezaron mejor los jugadores de Marc Vidal, pero el dominio era sin excesiva profundidad, lo que no generaba ocasiones de gol. La más clara fue en el minuto 55 en una falta lateral que sacó Martín Lamelas y remató en el área de cabeza Awuley, pero la pelota tras dar en un defensa acabó en saque de esquina.

Pudo adelantarse el Barco en el marcador en el minuto 76, pero la buena jugada individual de Ariel Herrera, que apenas llevaba diez minutos en el campo, acabó con un buen disparo que desbarató el portero Esteban Ruiz, mandando la pelota a saque de esquina en una gran intervención.

Gol en el minuto 90

Cuando parecía que ya no se rompería el 0-0 inicial, llegó el gol visitante que supuso un mazazo para la hinchada local. Corría el minuto 90 cuando un saque de esquina favorable a los jugadores de Agustín Ruiz lo remató Sidibé de cabeza y, tras dar en la espalda de un defensor local, al tratar de recogerla, a Esteban Ruiz se le escapó la pelota y terminó entrando en su portería ante la desesperación local.