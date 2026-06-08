ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un motorista resulta herido tras salirse de la vía en O Barco de Valdeorras
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un motorista resultó herido este mediodía en un accidente de tráfico ocurrido tras salirse de la vía en el municipio ourensano de O Barco de Valdeorras.
El siniestro se produjo alrededor de las 14:00 horas en la carretera que comunica O Barco con Soulecín, cuando el conductor perdió el control del vehículo, sufrió un golpe en la cabeza y tuvo que ser atendido de urgencia en el lugar.
Hasta el punto del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local y del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de O Barco, además de la ambulancia del 061 con base en la localidad.
El herido fue trasladado posteriormente al Hospital Público de Valdeorras para recibir atención médica.
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