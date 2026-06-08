Rescatan a un hombre en parada cardiorrespiratoria en el río en Piñor

EVACUADO EN HELICÓPTERO

Un hombre en parada cardiorrespiratoria fue rescatado por los servicios de emergencia, tras ser localizado flotando en el río de Reda, en Piñor. Fue reanimado en el lugar y evacuado con vida en helicóptero medicalizado a un centro hospitalario de Ourense

Helicóptero del 061 en una imagen de archivo.
Helicóptero del 061 en una imagen de archivo. | La Región

Un operativo de emergencia permitió este lunes el rescate de un hombre que fue localizado en parada cardiorrespiratoria tras ser encontrado flotando en un río del municipio ourensano de Piñor.

El suceso se produjo en torno a las 11:30 horas, cuando el 112 Galicia recibió un aviso de Urxencias Sanitarias-061 por una persona que se encontraba en el agua en la zona de A Canda, concretamente en el río de Reda.

Según la información facilitada, el varón flotaba en el cauce y aún podría encontrarse con vida, lo que activó de inmediato un dispositivo de rescate. Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia se movilizó a los Bomberos del Carballiño y a efectivos de la Guardia Civil.

Los bomberos lograron sacar al hombre del agua, tras lo cual el personal sanitario inició maniobras de reanimación, ya que el afectado había entrado en parada cardiorrespiratoria.

Una vez estabilizado, el hombre fue evacuado con vida en un helicóptero medicalizado con base en Ourense hacia un centro hospitalario, donde permanece ingresado recibiendo atención médica.

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