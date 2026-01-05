MINUTO A MINUTO
Muere media docena de gatos en un incendio en una casa en Viloira

O BARCO

Un incendio en una habitación de una vivienda en la rúa da Portela, en Viloira, concello de O Barco, se saldó con media docena de gatos muertos y daños estructurales en la casa

Momento del incendio en Viloira, O Barco de Valdeorras
Momento del incendio en Viloira, O Barco de Valdeorras | José Cruz

Sobre las 9:45 de la mañana de este lunes, 5 de enero, se informaba del incendio en una habitación en una casa de Viloira, O Barco de Valdeorras, en rúa da Portela. Un particular dio el aviso y alertó de una persona pidiendo ayuda para apagar el fuego.

Momento del incendio en Viloira
Momento del incendio en Viloira | José Cruz

Aunque no hubo víctimas, si hubo que lamentar la muerte de media docena de gatos que se encontraban en el interior de la vivienda. Además, la habitación donde se originó el fuego quedó completamente calcinada y la vivienda sufrió daños estructurales.

Los bomberos consiguieron extinguir el fuego
Los bomberos consiguieron extinguir el fuego | José Cruz

Todavía no se conocen las causas del incendio, que provocó una gran humareda. Hasta el punto se desplazó GES de Valdeorras, Policía Local, que estaba en la zona preparando la feria de Reyes, bomberos de Valdeorras y de o Carballiño y Protección Civil de O Barco. Los bomberos consiguieron extinguir el fuego y en estos momentos se encuentran ventilando la vivienda.

