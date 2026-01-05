Muere media docena de gatos en un incendio en una casa en Viloira

Sobre las 9:45 de la mañana de este lunes, 5 de enero, se informaba del incendio en una habitación en una casa de Viloira, O Barco de Valdeorras, en rúa da Portela. Un particular dio el aviso y alertó de una persona pidiendo ayuda para apagar el fuego.

Momento del incendio en Viloira | José Cruz

Aunque no hubo víctimas, si hubo que lamentar la muerte de media docena de gatos que se encontraban en el interior de la vivienda. Además, la habitación donde se originó el fuego quedó completamente calcinada y la vivienda sufrió daños estructurales.

Los bomberos consiguieron extinguir el fuego | José Cruz

Todavía no se conocen las causas del incendio, que provocó una gran humareda. Hasta el punto se desplazó GES de Valdeorras, Policía Local, que estaba en la zona preparando la feria de Reyes, bomberos de Valdeorras y de o Carballiño y Protección Civil de O Barco. Los bomberos consiguieron extinguir el fuego y en estos momentos se encuentran ventilando la vivienda.