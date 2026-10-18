La barquense Nerea Jiménez conquista a Lola Índigo y representará a Ourense en La Voz

Ourense tendrá representación en una nueva edición de La Voz. La protagonista es Nerea Jiménez, una joven de O Barco de Valdeorras que ha conseguido entrar en el equipo de Lola Índigo tras su actuación en la quinta noche de audiciones a ciegas del concurso musical.

Con apenas 18 años, Nerea se subió al escenario para interpretar ‘All I Ask’, de Adele. Los nervios le jugaron una mala pasada, como ella misma reconocería después, pero su voz convenció a Lola Índigo, que pulsó el botón para girar su silla y darle una oportunidad en el programa.

Antes de salir a escena, la barquense ya había dejado ver su personalidad. “Soy bastante intensa y lloro por cualquier cosa”, confesaba antes de enfrentarse a los coaches. Una emoción que terminó aflorando cuando recibió el abrazo de bienvenida de su nueva mentora.

La barquense Nerea Jiménez durante su actuación en las audiciones a ciegas de La Voz. | La Voz

La actuación estuvo marcada por la tensión de los primeros minutos. Desde el backstage, sus familiares también reconocían los nervios con los que la joven afrontaba uno de los momentos más importantes de su trayectoria musical.

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Mika, otro de los coaches del programa, valoró su voz y la describió como una voz “de muñeca, adorable pero pequeñita”. Lola Índigo, sin embargo, quiso escuchar más de la barquense y la animó desde su silla: “Venga, hombre, aprieta”.

Poco después, la cantante granadina pulsó el botón y se convirtió en la coach de Nerea para continuar su aventura en el concurso. La reacción de la joven fue inmediata: “Me muero”, exclamó al comprobar que había conseguido entrar en La Voz.

Lola Índigo confía en el talento de la joven barquense: "Esta niña canta mejor"

Tras las presentaciones, Lola Índigo quiso hablar con Nerea sobre la elección del tema. “Cuando te estaba escuchando, estaba pensando que no era la mejor canción que podías haber elegido”, le confesó. La participante coincidió con ella, reconociendo que los nervios habían condicionado su actuación.

Pese a ello, la artista dejó claro que veía potencial en la joven de O Barco de Valdeorras. “Eres justo como te imaginaba”, le dijo, antes de animarla a aprovechar esta oportunidad y trabajar juntas para mejorar.

Lola Índigo abraza a Nerea Jiménez para darle la bienvenida a su equipo. | La Voz

“Vamos a ser un equipo de mujeres que se aman y se apoyan”, le prometió Lola Índigo, que se mostró dispuesta a acompañarla en esta nueva etapa.

El sueño de Nerea Jiménez: ser cantautora

La barquense había explicado antes de actuar que quería ir más allá de su entorno habitual y abrirse camino en la música. Con humor, describió la vida en su pueblo: “Lo más divertido que podemos hacer en mi pueblo es ir al supermercado, comprar chuches y sentarnos a hablar”

Su objetivo, sin embargo, va mucho más allá de participar en un concurso televisivo: Nerea quiere convertirse en cantautora y cantar sus propias canciones ante mucha gente. Ahora tendrá la oportunidad de seguir creciendo en el equipo de Lola Índigo y demostrar su talento en las siguientes fases de La Voz.