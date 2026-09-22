El sueño de la música de la joven barquense Nerea Jiménez

Para Nerea Jiménez, la música es mucho más que una afición. Es su forma de expresarse y el camino profesional que quiere seguir. Natural de O Barco, actualmente estudia Musicología en Salamanca, aunque continúa vinculada a su localidad, donde participa en diferentes actuaciones y propuestas musicales.

En los últimos años ha ido ganando presencia sobre los escenarios de la comarca. En 2025 puso voz, junto al guitarrista Carlos Girona, al acto central de la Festa do Botelo y también abrió el SilFest Valdeorras con un concierto de bandas sonoras. En 2026 volvió a participar en el festival, esta vez poniendo música a una cata de vinos en la bodega Blare.

A la hora de crear, Nerea bebe de artistas muy diferentes. Entre sus principales referentes están Marina Reche, Belén Aguilera, Lola Índigo, Natalia Lacunza, Judeline y Olivia Dean, además de propuestas como las de Rusowsky, Pablopablo o Amaia.

Escuchar géneros distintos es, para ella, fundamental para no limitarse a la hora de crear. Aunque lo que más disfruta son las baladas pop, le gusta incorporar elementos de otros estilos y evitar encasillarse.

Su objetivo no es necesariamente convertirse en una artista de masas, sino conseguir un público fiel que valore sus canciones y poder vivir cómodamente de la música. Nerea tiene claro que quiere dedicarse profesionalmente a la música. Componer es uno de sus momentos favoritos del día, un espacio en el que consigue expresarse y evadirse de todo.

Aunque es consciente de las dificultades de la industria y de lo complicado que resulta darse a conocer con canciones propias, asegura que no contempla rendirse. Su pasión por la música, junto al apoyo de su entorno cercano, es lo que la impulsa a continuar.

A quienes empiezan en O Barco les recomienda formarse, aprender todo lo posible y aprovechar las redes sociales para mostrar su trabajo. También anima a acercarse a asociaciones como AMAVA, la Asociación de Música Alternativa de Valdeorras, y participar en iniciativas como las JAM sessions, que permiten ganar experiencia sobre los escenarios. Sobre todo, pide paciencia. “Es un proceso de aprendizaje que tiene sus momentos malos, pero los buenos se disfrutan mucho”, señala.

Cantar, componer, grabarse y tocar el piano o la guitarra ocupan buena parte de su tiempo. Fuera de la música disfruta de la lectura, los conciertos y los planes con amigos y familia.

Para Nerea, la música es difícil de definir en una sola frase. La considera un lenguaje universal capaz de expresar aquello a lo que no llegan las palabras y presente en muchos de los momentos cotidianos.

En ese camino, agradece especialmente el apoyo que recibe en O Barco. Las felicitaciones después de sus actuaciones y las oportunidades para participar en eventos le permiten seguir creciendo y ganando experiencia. Su objetivo es continuar aprendiendo, componiendo y actuando hasta conseguir convertir su pasión en su profesión.