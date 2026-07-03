Una obra obliga a cerrar al tráfico la travesía de O Barco de Valdeorras

El operativo desplegado por los agentes de la Policía Local de O Barco de Valdeorras y la actitud responsable de los conductores permitieron este jueves que la ejecución de una obra provisional en la travesía de la carretera N-536, a la altura de las calles de Santa Rita y Pescadores —en la avenida del Conde de Fenosa—, se desarrollase sin ningún problema. Una vez finalizados los trabajos, que comenzaron a primera hora de la mañana, el vial fue reabierto al tráfico de turismos pasadas las 14.00 horas.

La actuación provisional permitirá bombear el agua del colector que llega al pozo de la esquina de la calle de Santa Rita hasta el pozo de Pescadores, una obra que fue acometida a causa de la rotura de la conducción de la red de saneamiento que cruza la principal arteria de la villa barquense.

En todo caso, la circulación por la travesía continuará prohibida para los vehículos pesados, debido a la posibilidad de que el tramo de la calzada pueda hundirse a causa del boquete detectado bajo la calzada.

Vehículos pesados

La prohibición continuará vigente hasta que no se ejecute el arreglo definitivo del colector, para lo cual el Concello ya inició los trámites para adjudicar la obra a una empresa. El proyecto que manejan los técnicos municipales está presupuestado en 48.000 euros, por lo que está considerado un proyecto menor. Así, desde el consistorio invitarán a varias empresas a presentar ofertas para decidir cuál es la mejor. El alcalde, Aurentino Alonso Araujo, ya adelantó que los criterios que serán más valorados son el precio de la ejecución y el tiempo de ejecución.

El regidor apuntó que la época estival es aprovechada por la mayoría de las empresas de construcción para acometer proyectos que pueden verse afectados por unas condiciones meteorológicas adversas, si bien mostró su confianza en que alguna constructora asuma la reparación del colector dañado y permita reabrir lo antes posible la principal arteria de la villa barquense, cerrada para los vehículos pesados desde el 5 de junio, en el tramo comprendido entre la avenida del Bierzo y la rotonda de la avenida de Galicia, próxima a Cedie. “É unha obra de moita urxencia”, apuntó el alcalde barquense.