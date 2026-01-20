¿Sabe usted que a Outarelo vuelve un vecino muy célebre?

¿Sabe usted que los ourensanos devotos de san Francisco Blanco están de enhorabuena? ¿Que el 7 de febrero, un pequeño núcleo del rural de O Barco, Outarelo, podría reunir las reliquias del santo que guarda la provincia? ¿Que representantes de la parroquia de Tameirón, lugar donde nació el santo, se desplazarán hasta la aldea barquense que conserva el cráneo y que anunciaron que viajarán con sus reliquias?