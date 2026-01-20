ACCIDENTE FERROVIARIO
España, de luto

¿Sabe usted que a Outarelo vuelve un vecino muy célebre?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, Tameirón está de enhorabuena

Reliquias de San Francisco Blanco
Reliquias de San Francisco Blanco

¿Sabe usted que los ourensanos devotos de san Francisco Blanco están de enhorabuena? ¿Que el 7 de febrero, un pequeño núcleo del rural de O Barco, Outarelo, podría reunir las reliquias del santo que guarda la provincia? ¿Que representantes de la parroquia de Tameirón, lugar donde nació el santo, se desplazarán hasta la aldea barquense que conserva el cráneo y que anunciaron que viajarán con sus reliquias?

