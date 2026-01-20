QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que a Outarelo vuelve un vecino muy célebre?
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que los ourensanos devotos de san Francisco Blanco están de enhorabuena? ¿Que el 7 de febrero, un pequeño núcleo del rural de O Barco, Outarelo, podría reunir las reliquias del santo que guarda la provincia? ¿Que representantes de la parroquia de Tameirón, lugar donde nació el santo, se desplazarán hasta la aldea barquense que conserva el cráneo y que anunciaron que viajarán con sus reliquias?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que a Outarelo vuelve un vecino muy célebre?
CERCANÍA A LA POBLACIÓN
La Policía Local de O Barco de Valdeorras se traslada al antiguo edificio judicial
EL RITMO DE EJECUCIÓN
Preocupación por la obra de la circunvalación de O Barco
Lo último
"MANSA Y MIMOSA"
Buscan al dueño de una gata de ojos azules en Celso Emilio Ferreiro
TRIUNFO EN CASA
A estas reinas del Ourense Atletismo nadie las baja del podio