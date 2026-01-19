ÚLTIMA HORA
¿Sabe usted que la tractorada en la N-120 y el Entroido es compatible?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, las vacas también protestan contra Mercosur

Las vacas también protestan
Las vacas también protestan | José Paz

¿Sabe usted que se nota que el Entroido ya está llegando? ¿Que la tractorada de la N-120 en la ciudad dio fe de ello? ¿Que no todo va a ser protestar? ¿Que los derechos para el sector bovino también se reclaman con un atuendo de vaca? ¿Que fue un gran atractivo para los niños presentes ayer a la tarde en la concentración? ¿Que las autoridades policiales no daban crédito a lo que estaban viendo?

