¿Sabe usted que la tractorada en la N-120 y el Entroido es compatible?

¿Sabe usted que se nota que el Entroido ya está llegando? ¿Que la tractorada de la N-120 en la ciudad dio fe de ello? ¿Que no todo va a ser protestar? ¿Que los derechos para el sector bovino también se reclaman con un atuendo de vaca? ¿Que fue un gran atractivo para los niños presentes ayer a la tarde en la concentración? ¿Que las autoridades policiales no daban crédito a lo que estaban viendo?