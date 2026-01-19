¿Sabe usted que la tractorada en la N-120 y el Entroido es compatible?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, las vacas también protestan contra Mercosur
¿Sabe usted que se nota que el Entroido ya está llegando? ¿Que la tractorada de la N-120 en la ciudad dio fe de ello? ¿Que no todo va a ser protestar? ¿Que los derechos para el sector bovino también se reclaman con un atuendo de vaca? ¿Que fue un gran atractivo para los niños presentes ayer a la tarde en la concentración? ¿Que las autoridades policiales no daban crédito a lo que estaban viendo?
