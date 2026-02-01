¿Sabe usted que en el Paseo do Malecón de O Barco hay un pequeño panel informativo al que parece costarle mucho permanecer erguido?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, la imagen de un panel metálico caído sobre el malecón de O Barco

Panel caído en el Malecón de O Barco.
¿Sabe usted que en el Paseo do Malecón de O Barco hay un pequeño panel informativo al que parece costarle mucho permanecer erguido? ¿Que la pesada pieza de metal atornillada sobre una plaqueta para mostrar las bellezas del lugar pasa más semanas tumbada sobre el piso que vertical? ¿Y que la imagen que ofrece a propios y extraños dista mucho de la de una villa de ensueño que buscaba quien la colocó?

