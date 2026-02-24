La población migrante frena el despoblamiento en O Barco

La llegada de migrantes frenó el proceso de despoblación que acusaba O Barco de Valdeorras. El padrón provisional de habitantes que manejaron los servicios municipales a mediados de mes contabilizaba 13.544 habitantes, de los que 11.565 son españoles. A principios de 2024, estos mismos datos eran 13.413 y 11.716, respectivamente, y su comparación muestra un ligero aumento de 131 habitantes en el total, coincidiendo con una bajada de 151 españoles.

Según las cifras que ofrece el padrón, aún pendiente de revisión, la población extranjera supera el 14 % del total, y los colectivos de otras nacionalidades más numerosos son los formados por portugueses (467), colombianos (337), venezolanos (212), marroquíes (210) y brasileños (109). La posibilidad de lograr un empleo en la comarca es un factor muy a tener en cuenta al buscar las razones de esta llegada de migrantes.

El sector de la pizarra, con aproximadamente 2.400 empleos directos y 10.000 indirectos, ocupa un lugar destacado en las ofertas de trabajo. Hoy en día, las pizarreras se las ven y se las desean para encontrar mano de obra, y de ahí que los operarios de otras nacionalidades ya supongan el 30 % de las plantillas. El dato lo ofreció Eliseo López, presidente del Clúster da Pizarra de Galicia. “Uno de los grandes problemas de la construcción, y en particular de la pizarra, es la falta de mano de obra. Muchos jóvenes del rural se van fuera a trabajar”, dijo, para apuntar seguidamente que las empresas encuentran la solución automatizando las naves y también contratando empleados extranjeros.

Asociación de empresarios

La responsable de la Agencia de Colocación y la gerente de la Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva), Belén Rodríguez y Cristina Rodríguez, respectivamente, coinciden al señalar que las personas de otras nacionalidades que acuden a ellas poseyendo un cierto nivel técnico “son conscientes de que no pueden trabajar de lo que son”. La causa hay que buscarla en la lentitud de los trámites de homologación de los títulos, que pueden tardar dos años. Es por ello que los empleos en los que suelen ocuparse son los de hostelería, limpieza, comercio y forestal. Un capítulo especial lo ocupan las mujeres de nacionalidad marroquí, pues la práctica totalidad de ellas trabajan en las empresas de comercialización de castañas.

Cáritas

No todas las personas de otras nacionalidades que llegan a O Barco encuentran empleo. Otras se ven obligadas a recurrir a la delegación barquense de Cáritas. A lo largo de 2025, la trabajadora social Isabel Álvarez registró 254 solicitudes de familias, con un total de 712 integrantes. El mayor número de beneficiarios de las ayudas de la ONG son de nacionalidad española (162), poco más que los de nacionalidad colombiana (154). A continuación están los procedentes de Venezuela (137), Marruecos (86), Brasil (32) y Perú (20).

Isabel Álvarez confirmó los problemas que deben afrontar los inmigrantes que poseen una titulación a la hora de homologarla. “La homologación es lenta, entre uno y dos años”, explicó. Seguidamente, puso de ejemplo el caso de una médica que hubo de conformarse con un empleo de camarero. No obstante, la mayoría de las personas llegan a Cáritas buscando trabajo de empleada de hogar o cuidadora de personas mayores.

Cruz roja

Cruz Roja Valdeorras también tiene Plan de Empleo, una iniciativa que incluye el acompañamiento personalizado de quienes recurren a la asamblea valdeorresa de la ONG. El año pasado fueron 102 las que acudieron a la sede de la Casa Riocigüeño en busca de ayuda, encontrando trabajo 73 de ellas. Lo apuntó su responsable, Noelia Mayo. Indicó que con la entidad colaboran 102 empresas de la comarca, siendo 52 las que gestionaron ofertas laborales en 2025. El programa está respaldado por el Ministerio de Trabajo y el Fondo Social Europeo.