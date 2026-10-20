El PP de O Barco elige a su candidata a la alcaldía

El Partido Popular ha designado a la economista Teresa García Paradelo como su cabeza de cartel para la alcaldía de O Barco de Valdeorras con la vista puesta en las elecciones municipales de mayo de 2027. Con esta elección, la formación provincial busca posicionar al frente de la plaza valdeorresa a una figura con arraigo en la comarca y un perfil técnico procedente de la gestión socioeconómica y empresarial.

Nacida en O Barco en 1973, García Paradelo es licenciada en Economía y cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito organizativo y el desarrollo de proyectos. Durante años ejerció como gerente de la Asociación Empresarial de Valdeorras (AEVA), además de emprender con su propia firma de consultoría y formación, habiendo desarrollado su actividad profesional como trabajadora por cuenta ajena, autónoma y, actualmente, dentro de la Administración pública.

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Al asumir la designación, la candidata popular defendió la necesidad de articular un proyecto "pensado desde aquí y para la gente de aquí", argumentando que la localidad ha arrastrado durante demasiado tiempo "una falta de planificación, ambición y una visión clara de futuro". En este sentido, avanzó que su prioridad organizativa pasa por conformar un equipo de trabajo plural y con perfiles diversos para atender las demandas cotidianas de los vecinos e impulsar el peso estratégico de la villa.

La apuesta cuenta con el respaldo directo de la cúpula provincial del partido. El presidente del PP de Ourense, Luis Menor, valoró la designación como el punto de partida idóneo para "impulsar una nueva etapa" política en O Barco, subrayando de la candidata su conocimiento del tejido comarcal, su "capacidad de gestión" y un perfil caracterizado por la disposición al diálogo y la búsqueda de consensos.