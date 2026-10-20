El tráfico vuelve a la travesía tras las obras en O Barco

La finalización de los trabajos de reparación de la conducción de aguas residuales y el socavón detectados a finales de junio en el cruce de la avenida del Conde de Fenosa con las calles Santa Rita y Pescadores, en la travesía barquense de la carretera N-536, permitirá reabrir la vía al tráfico rodado. Será hoy martes, 20 de octubre, a partir de las 9,00 horas cuando los vehículos vuelvan a disponer de todo el trazado de la nacional en sus desplazamientos.

Lo anunció el Concello barquense, quien recordó que el pasado 15 de septiembre arrancaron las obras de reparación de la avería que causó el socavón que amenazaba con provocar el hundimiento del firme en el citado tramo de la principal arteria de la villa. Paralelamente, era cortada la circulación de vehículos pesados por el centro de la villa, siendo obligados los conductores de turismos a utilizar rutas alternativas, fundamentalmente la avenida de la Estación, el Paseo do Malecón y las calles Ourense y Eulogio Fernández.

Desde el Concello barquense indicaron ayer que una vez finalizado el plazo de ejecución de la obra, la apertura de la travesía quedaba pendiente de que el hormigón de la calle Santa Rita asentase. Después tan solo restará proceder al asfaltado del firme, una labor que se llevará a cabo en un plazo de aproximadamente tres meses.

El anuncio municipal tuvo lugar días después de que en la tarde del viernes fuesen retiradas las vallas que rodeaban la obra llevasen a no pocos conductores a hacer caso omiso de las señales colocadas en los puntos desde los cuales se estaba desviando el tráfico y volviesen a circular por este tramo de la travesía. Esta situación se prolongó durante varias horas, hasta que a las 12,00 horas del sábado los agentes de la Policía Local colocaron conos para recordar la prohibición del tráfico en el cruce.