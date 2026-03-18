La procesionaria alarma a dueños de perros en O Barco de Valdeorras

El regreso de las larvas de procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) comienza a alarmar a los dueños de mascotas en O Barco de Valdeorras. Los bolsones con larvas ya pueden verse en las zonas donde los pinos se libraron de los incendios de agosto de 2025, pero también en un lugar tan concurrido como el jardín botánico del Paseo do Malecón, donde están presentes en algún cedro.

Las trampas físicas colocadas hace cinco años no funcionaron, siendo retiradas. Consistían en cintas colocadas alrededor de los troncos para conducir a un recipiente de plástico a las larvas, pero cuando fueron revisados estos envases se comprobó que en su interior no habían caído ejemplares de procesionaria, según apuntó la concejala de Medio Ambiente, Diana Urdangaray.

Ante estos malos resultados de las trampas físicas, la Concejalía ya piensa en otra solución para combatir la plaga. Esta puede venir de la endoterapia, o inyección de un insecticida en el sistema vascular del tronco de los árboles. Sin embargo, este método plantea dos graves problemas. En primer lugar está la proximidad del Sil. El temor a que pueda afectar al río fue determinante cuando en 2021 el Concello se decidió por los fracasados recipientes. A este respecto, Diana Urdangaray apuntó que “habrá que mirar que a endoterapia non sexa dañina para o río”. Por otra parte, la citada endoterapia debe realizarse en otoño o invierno, hasta enero, lo que suspenderá su aplicación.

El veterinario de la clínica Arume, Manuel Fernández López, explicó que el roce de la histamina de las ampollas del pelo urticante de las orugas con la piel de los perros provoca reacciones locales, como la muerte de las células de la lengua, aunque también puede dañar los ojos, el esófago o el estómago. Aconseja limpiar la zona dañada con agua tibia y sin frotar -pulverizando-, llevando inmediatamente al animal al veterinario.