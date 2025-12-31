El programa Madres ayudó a 31 barquenses
ATENCIÓN INTEGRAL
La iniciativa incluye sesiones semanales de formación y talleres quincenales de conciliación
El programa Madres, dirigido a apoyar a mujeres con hijos a su cargo y en situación de alta vulnerabilidad social prestó ayuda a 31 madres en O Barco. Lo anunció la Fundación María José Jove, que está detrás de esta iniciativa que ayudó a 184 mujeres de toda Galicia, de las cuales otras 82 son de A Coruña, 40 de Vilalba (Lugo) y otras 31 de Pontevedra.
Estas mujeres con hijos son derivadas por los servicios sociales para reducir el riesgo de desestructuración
En el caso barquense, la Fundación encontró el apoyo del Concello. Aquí, las usuarias son derivadas por los servicios sociales municipales para recibir una atención integral encaminada a reducir el riesgo de desestructuración y mejorar el nivel de ajuste sociofamiliar. Respaldada por la Xunta y la Fundación Iberdrola España, Madres persigue la mejora de la capacitación profesional y empleabilidad de las participantes, contribuyendo a cubrir las necesidades básicas de sus familias, reducir el riesgo de pobreza y promover su bienestar personal, social, familiar y laboral.
El programa de la Fundación María José Jove incluye sesiones semanales de formación y talleres quincenales de conciliación dirigidos a los hijos. Un equipo de educadores sociales, gestores especializados en mediación laboral, un psicólogo clínico y una coordinadora permiten asesorar en el acceso a recursos sociales y sanitarios; prestar apoyo en el cuidado de menores; mediación con entidades, empresas y particulares para generar oportunidades laborales; formación para la inserción laboral y coordinación con los profesionales educativos que acompañan a los menores.
Desde su creación en 2021, Madres acompañó a 534 familias.
