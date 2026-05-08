O Barco de Valdeorras rechaza el cierre de un aula de Francés

Una simple llamada telefónica desde la Consellería de Educación, sin ningún documento oficial que la respalde, fue el detonante de la declaración institucional que este jueves respaldaron todas las fuerzas políticas de la Corporación municipal de O Barco: PSdeG-PSOE, PP y BNG. El pleno se mostró unánime al rechazar el cierre del aula de Francés de la Escola Oficial de Idiomas, una pérdida de servicios que fue atribuida a una “falta de vontade política de apoio ao rural”, en palabras de la teniente de alcalde, Margarida Pizcueta.

Términos muy parecidos a los que esgrimió el portavoz nacionalista, Manuel Agra: “Unha vontade política de marxinar e aillar á nosa comarca”. A su vez, desde el grupo popular, su portavoz, Antonio Melo, planteaba la necesidad de “averiguar a qué se debe”.

“Non se pode permitir que se nos quite”, dijo el alcalde socialista, Aurentino Alonso, refiriéndose a un aula de Francés en la que estudian 15 alumnos, que “non poderían continuar os seus estudos” en O Barco. A su vez, Pizcueta planteó que el cierre “abre a porta a outras posibles supresións”.

La declaración institucional será remitida al Instituto Lauro Olmo, la Sección da Escola Oficial de Idiomas de O Barco y la Escola Oficial de Idiomas de Ourense, la Jefatura Territorial de Educación, a la Consellería de Educación y los demás concellos de la comarca.

El PSOE sí rechazó una moción del BNG que apoyaron los concejales del PP, referida a instar a la Xunta a desarrollar la Inteligencia Artificial en los concellos, especialmente los del rural, y proponer O Barco para un proyecto piloto. Los socialistas consideraron que “non é o momento. Os datos dos cidadáns non poden saír do Concello”.