Solicitan a los partidos andaluces incluir el estudio de catalán, gallego y euskera en las Escuelas Oficiales de Idiomas
ELECCIONES ANDALUZAS
La iniciativa, impulsada por José Antonio Sierra Lumbreras, exdirector del Instituto Cultural Español/Cervantes de Dublín, pretende que estas lenguas puedan enseñarse de manera voluntaria siempre que exista un número mínimo de alumnos interesados
Con motivo de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, se ha solicitado formalmente a todos los partidos políticos de Andalucía que incluyan en sus programas electorales la promoción del estudio de las lenguas cooficiales de España —catalán, gallego y euskera— en la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga y en el resto de escuelas oficiales de idiomas de la región.
La iniciativa, impulsada por José Antonio Sierra Lumbreras, exdirector del Instituto Cultural Español/Cervantes de Dublín, pretende que estas lenguas puedan enseñarse de manera voluntaria siempre que exista un número mínimo de alumnos interesados, siguiendo el modelo de otras escuelas oficiales de España y de los institutos Cervantes en el extranjero, donde su estudio se facilita desde 1976.
Sierra subraya que la propuesta no busca imponer su enseñanza, sino garantizar el respeto y la protección del patrimonio lingüístico español, como establece el artículo 3 de la Constitución: el castellano es la lengua oficial del Estado, mientras que las demás lenguas españolas son también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas y deben ser objeto de especial respeto y protección. Según el promotor de la iniciativa, facilitar su enseñanza constituye una forma práctica de cumplir este mandato constitucional.
Se trata de una demanda histórica que viene realizándose desde 2004 y que busca consolidar la presencia de las lenguas cooficiales en Andalucía, una comunidad donde hasta ahora no se han impartido de forma regular en las Escuelas Oficiales de Idiomas, a diferencia de otras regiones y del ámbito internacional, donde el Instituto Cervantes ha promovido su aprendizaje durante décadas.
La solicitud se dirige no solo a los partidos políticos, sino también a los medios de comunicación y a todas las personas interesadas en la preservación del patrimonio lingüístico español, con el objetivo de generar apoyo social y político para que estas lenguas puedan incorporarse a la oferta educativa de manera efectiva y sostenible.
Sierra recuerda que, desde su experiencia en Dublín, “facilitar el estudio de las lenguas cooficiales es un reconocimiento a la diversidad cultural de España y un paso concreto para proteger nuestro patrimonio lingüístico, algo que llevamos promoviendo más de 50 años”.
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