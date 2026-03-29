Solicitan a los partidos andaluces incluir el estudio de catalán, gallego y euskera en las Escuelas Oficiales de Idiomas

Con motivo de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, se ha solicitado formalmente a todos los partidos políticos de Andalucía que incluyan en sus programas electorales la promoción del estudio de las lenguas cooficiales de España —catalán, gallego y euskera— en la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga y en el resto de escuelas oficiales de idiomas de la región.

La iniciativa, impulsada por José Antonio Sierra Lumbreras, exdirector del Instituto Cultural Español/Cervantes de Dublín, pretende que estas lenguas puedan enseñarse de manera voluntaria siempre que exista un número mínimo de alumnos interesados, siguiendo el modelo de otras escuelas oficiales de España y de los institutos Cervantes en el extranjero, donde su estudio se facilita desde 1976.

Sierra subraya que la propuesta no busca imponer su enseñanza, sino garantizar el respeto y la protección del patrimonio lingüístico español, como establece el artículo 3 de la Constitución: el castellano es la lengua oficial del Estado, mientras que las demás lenguas españolas son también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas y deben ser objeto de especial respeto y protección. Según el promotor de la iniciativa, facilitar su enseñanza constituye una forma práctica de cumplir este mandato constitucional.

Se trata de una demanda histórica que viene realizándose desde 2004 y que busca consolidar la presencia de las lenguas cooficiales en Andalucía, una comunidad donde hasta ahora no se han impartido de forma regular en las Escuelas Oficiales de Idiomas, a diferencia de otras regiones y del ámbito internacional, donde el Instituto Cervantes ha promovido su aprendizaje durante décadas.

La solicitud se dirige no solo a los partidos políticos, sino también a los medios de comunicación y a todas las personas interesadas en la preservación del patrimonio lingüístico español, con el objetivo de generar apoyo social y político para que estas lenguas puedan incorporarse a la oferta educativa de manera efectiva y sostenible.

Sierra recuerda que, desde su experiencia en Dublín, “facilitar el estudio de las lenguas cooficiales es un reconocimiento a la diversidad cultural de España y un paso concreto para proteger nuestro patrimonio lingüístico, algo que llevamos promoviendo más de 50 años”.