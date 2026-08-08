Reconocimiento sostenible de una bodega de O Barco de Valdeorras

Una bodega de la Denominación de Origen Valdeorras acaba de dar un nuevo paso en su apuesta por una viticultura basada en el respeto por el entorno. Se trata de Bodegas Blare, situada en Vilanova, en O Barco de Valdeorras, que acaba de obtener el sello de producción ecológica de la Xunta de Galicia, una certificación que la convierte actualmente en la única bodega de la D.O Valdeorresa que cuenta con este reconocimiento.

El distintivo sitúa además a Blare en un grupo muy reducido dentro del sector vitivinícola gallego: es una de las tres bodegas de la provincia de Ourense y una de las diez pertenecientes a los cinco Consejos Reguladores vitivinícolas de Galicia que han acreditado oficialmente su producción ecológica.

Para el propietario y gerente de la bodega, Herminio Blanco, la certificación supone poner negro sobre blanco una manera de entender el trabajo que ya forma parte de la filosofía de Blare. “Apostar por el respeto a la naturaleza y al medio ambiente es una filosofía que llevamos en Bodegas Blare desde hace tiempo”, explica.

Llegar a la certificación no ha sido un proceso sencillo. Blanco reconoce que trabajar bajo criterios ecológicos implica una mayor dedicación al viñedo, con más seguimiento y una búsqueda constante de alternativas para hacer frente a plagas y enfermedades.

“Requiere más sacrificio, visitar con mayor frecuencia el viñedo y buscar alternativas para combatir plagas y enfermedades”, señala.

Un esfuerzo que, sin embargo, considera necesario para avanzar hacia un modelo de viticultura más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Desde el Consejo Regulador de la DO Valdeorras también ponen en valor el paso dado por la bodega. Su director técnico destaca que Blare es actualmente la única bodega de la denominación con este sello y subraya su apuesta por “un producto diferenciado y de calidad”.

La certificación ecológica llega, además, en un momento especialmente positivo para Bodegas Blare. Hace apenas unas semanas, su Outarelo 2023, un vino elaborado con garnacha, recibió un Acio de Plata 2026 en la categoría de mejores vinos de cosechas anteriores de la Cata dos Viños de Galicia, y recientemente logró premios en la Feira do Viño de Valdeorras.