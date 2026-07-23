La reforma de la Praza Maior de O Barco ascenderá a 463.000 euros

Los trabajos de la primera fase de la reforma de la Praza Maior, su fuente, Porto da Barca y Camiño Real, de los que se viene hablando desde hace más de cuatro años en O Barco de Valdeorras, darán comienzo el próximo mes de septiembre. Al menos esta es la previsión que maneja el equipo de gobierno, después de adjudicar la obra en 463.105 euros y un plazo de ejecución de siete meses. Si bien en un principio, desde el Concello se planteó iniciar los trabajos a principios del verano, estos fueron retrasados tras la petición de los hosteleros de la zona, al considerar que podrían ser perjudicados por tratarse de uno de los periodos del año de mayor actividad.

El inicio de los trabajos será precedido en los próximos días por la eliminación de los contenedores soterrados localizados ante la Praza Maior. Serán sustituidos por otros que ya no estarán bajo el piso y que se colocarán en la calle del Doctor Pérez Lista. Este traslado fue anunciado por fuentes municipales, que seguidamente mostraron la decisión del equipo de gobierno de continuar sustituyendo los citados depósitos soterrados debido a su alto coste y los problemas que generan sus frecuentes averías.

Camiño de Inverno

El proyecto de reforma de este tramo del Camiño de Inverno ubicado en el casco antiguo de la villa barquense pretende abrir la Praza Maior al Sil y los trabajos comenzarán en la parte inferior, más próxima al río, utilizando siempre los mismos materiales de las últimas actuaciones en el casco antiguo, como granito, pizarra, acero corten y madera.

En la fuente, se limpiarán los elementos de piedra originales y se renovará el mobiliario de madera, iluminándola. A su vez, en Porto da Barca se renovará el pavimento siguiendo las trazas de los escalones actuales, dando visibilidad al muro de abrigo. Ya en el Camiño Real, que comunica la plaza con el Paseo do Malecón, los planes contemplan la colocación de mobiliario, alineándolo a los árboles y se diferenciarán los diferentes tramos del muro.

Sin duda, el eje principal de la actuación está en la Praza Maior, donde se eliminará la balaustrada de granito y se ampliará la escalinata, construyendo unas bancadas que servirán de espacio de transición con Porto da Barca. También se plantarán árboles y en el muro sur se habilitará un pórtico para homogeneizar los locales situados bajo la plaza, elevándose el firme de la Calle Real y eliminando las plazas de aparcamiento para facilitar el paso de los peatones y permitir la contemplación del río.

Para una segunda fase quedarían la renovación del piso de esa misma Praza Maior, en la actualidad de una arenisca porosa que favorece la aparición del verdín, y de la zona próxima al Casino.