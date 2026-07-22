¿Sabe usted que la reina Sofía agradeció el “cariño” que recibió en O Castro?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, el agradecimiento de Doña Sofía a O Barco de Valdeorras
¿Sabe usted que la reina Doña Sofía trasladó al alcalde de O Barco su agradecimiento por “sus amables palabras”, los “bonitos detalles” y el “cariño” que recibió en O Castro, antes de salir hacia Oulego y O Courel? ¿Que le pide que “transmita su más afectuoso saludo para la Corporación municipal y todos los vecinos de O Barco de Valdeorras”? ¿Que se suma a la petición el firmante de la carta, Arturo Luis Coello?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
OCUPA UN CLÁSICO LOCAL
El primer buffet libre de sushi de Ourense ultima su apertura con gran "tradición japonesa"
PROTECCIÓN A FAMILIAS VULNERABLES
Sumar propone ampliar hasta 2028 la prórroga de los alquileres y negocia nuevas medidas antidesahucios