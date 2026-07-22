¿Sabe usted que la reina Sofía agradeció el “cariño” que recibió en O Castro?

¿Sabe usted que la reina Doña Sofía trasladó al alcalde de O Barco su agradecimiento por “sus amables palabras”, los “bonitos detalles” y el “cariño” que recibió en O Castro, antes de salir hacia Oulego y O Courel? ¿Que le pide que “transmita su más afectuoso saludo para la Corporación municipal y todos los vecinos de O Barco de Valdeorras”? ¿Que se suma a la petición el firmante de la carta, Arturo Luis Coello?