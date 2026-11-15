Un segundo coche cae al río Mariñán en menos de una semana en un puente de O Barco de Valdeorras

Este segundo accidente en una semana vuelve a ponerel foco en la peligrosidad de este cruce en O Barco.

Un segundo turismo ha caído al río Mariñán en el puente que conduce a A Proba, en O Barco de Valdeorras, en menos de una semana. El nuevo accidente se ha producido en el mismo punto en el que otro vehículo acabó en el cauce hace unos días.

Según la información disponible, el conductor ha desaparecido tras la caída y está siendo buscado por la Policía Local. Hasta el lugar del suceso también se ha desplazado el GES de Valdeorras para participar en el operativo.

El segundo vehículo que se ha caído en este puente en una semana. | J. C.

El accidente vuelve a poner el foco en la peligrosidad de este cruce, donde este miércoles un turismo se precipitó al río después de que su conductor tomase mal la curva en la confluencia de la carretera de A Proba con la calle Río Mariñán.

En aquel siniestro, ocurrido sobre las 18.50 horas, el conductor pudo salir del vehículo con ayuda de varias personas que pasaban por la zona y fue trasladado en ambulancia al Hospital Público de O Barco con lesiones de pronóstico reservado.

El coche que cayó al río Mariñán. | J. C.

La reiteración de accidentes en este punto ya había llevado al Concello barquense a plantear la construcción de una rotonda para mejorar la seguridad y eliminar el peligro que entraña este paso.