El SilFest de O Barco de Valdeorras llega a su décima edición en plena forma

La décima edición del SilFest Valdeorras comienza este viernes, aunque el pistoletazo de salida se dio realmente la noche de este jueves con una jornada inaugural de acceso gratuito en la plaza José Otero de O Barco.

El concierto del grupo La Gloria reunió a los primeros asistentes de un festival que apuesta por la música desenfadada. Un año más, el evento convierte a la capital valdeorresa en punto de encuentro para miles de personas llegadas desde distintos puntos de Galicia y del resto de España. La noche continuó con la sesión de Txetxu DJ en el pub Skándalo, un aperitivo de lo que promete ser un intenso fin de semana de música, actividades y ambiente festivo.

El calor será uno de los grandes protagonistas de esta edición. Las previsiones apuntan a que el mercurio rozará los 37 grados durante la jornada del viernes y podría acercarse a los 40 el sábado. Esto obligará a los asistentes a buscar refugio en las zonas de sombra que ofrece el propio recinto del festival, situado en la playa fluvial de O Malecón. Precisamente para combatir las altas temperaturas, la organización ha previsto una actividad consistente en descender el río Sil en kayak.

Singularidad

Aunque existen muchos festivales con buenos grupos, pocos consiguen que el entorno forme parte integral de la experiencia. El SilFest está concebido para disfrutar de un fin de semana completo en Valdeorras, ofreciendo conciertos al aire libre con el río como telón de fondo y un ambiente relajado, lejos de las aglomeraciones de otros eventos más masivos.

La programación del viernes arrancará oficialmente a las 18:00 horas con la apertura de puertas del recinto. Apenas una hora después tendrá lugar la cata «A Cata dos SilFesteiros». A las 19:30 horas, el DJ local Dani Argü abrirá el turno musical poniendo ritmo a la llegada del público. Poco después, a las 19:45 horas, se inaugurará el espacio de maquillaje festivalero, pensado tanto para niños como para adultos.

La música en directo comenzará a las 20:00 horas con Mazú. El grupo berciano abrirá el cartel de actuaciones aprovechando el momento en el que se espera que las temperaturas den un ligero respiro. A continuación, pasarán por el escenario Zabriskie, Begut, La Paloma y Bum Motion Club. El broche de oro a esta primera jornada lo pondrá Hawkins DJ, cuya sesión comenzará a las 03:00 horas y se prolongará hasta el cierre del recinto.

La actividad se reanudará desde primera hora del sábado. El recinto abrirá sus puertas a las 12:00 horas y la programación arrancará con dos nuevas catas centradas en los vinos de la Denominación de Orixe Valdeorras. A la hora del vermú y de la comida, el ambiente estará amenizado por el concierto de Adrián Timms y la actuación del grupo de Córgomo, Os Parranda.

Descenso en kayak

Ya por la tarde, cuando el calor vuelva a apretar, regresará una de las actividades más singulares del SilFest: el descenso del río Sil en kayak. De forma paralela, volverán las catas, el maquillaje festivalero y el fotomatón, además de la música de Repunante DJ, encargado de animar el recinto antes del inicio de los conciertos.

Durante esta segunda jornada, el escenario principal recibirá a Sr. Jingles, cantante de O Barco, antes de dar paso a los nombres más esperados del cartel: Hinds, una de las bandas españolas con mayor bagaje sobre los escenarios; el grupo de rock madrileño Morgan; los mallorquines L.A., con más de 20 años de trayectoria musical; y los asturianos Puño Dragón. Todos ellos completarán una propuesta musical que se extenderá hasta bien entrada la madrugada.

El cierre definitivo de esta décima edición correrá a cargo de DJ90, cuya sesión comenzará a las 03:00 horas.

Por su parte, José Carlos Vilor, uno de los promotores del evento, destacó la consolidación del festival a lo largo de los años, reafirmando que está pensado para evitar aglomeraciones. Aunque prefiere no aventurar cifras exactas, sí confirma que las ventas han aumentado un 10% respecto a ediciones anteriores.

“Estamos bien posicionados en cuanto a público. Por primera vez, habrá la misma cantidad de gente de fuera que de Valdeorras. En la venta online han comprado asistentes de más de 55 puntos de España, incluyendo Ávila, Extremadura, Alicante y Madrid. Nos resulta muy gratificante ver dónde estamos y comprobar que hay mucha gente que repite”, señaló Vilor, quien espera que el público local también se acerque a disfrutar de la música: “A ver si la gente de aquí se anima a última hora y viene”.

Asimismo, confirmó que los hoteles de la zona registran una gran demanda estos días: “La ocupación puede rondar el 100%”, subrayó. Por último, reivindicó la buena salud del evento: “Haber llegado hasta aquí es algo que no nos esperábamos hace unos años. Estamos ilusionados y sabemos en qué liga jugamos”, concluyó, lanzando un llamamiento a los vecinos de la comarca para que se sumen a la celebración.