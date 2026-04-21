COSTES VETERINARIOS
SOS de Peludines Callejeros por el agotamiento de fondos
COSTES VETERINARIOS
Los fondos de la protectora de perros Peludines Callejeros de Valdeorras se están agotando y la situación es “muy complicada económicamente”, según su portavoz, Pilar Pérez Bustillo. Los elevados costes veterinarios de varios animales, junto con los escasos ingresos obtenidos en mercadillos solidarios, han dejado al colectivo en una situación límite.
Ante este escenario, la asociación ha lanzado una petición de ayuda y solicita apadrinamientos, además de colaboración a través de microdonaciones mensuales o aportaciones vía PayPal.
La falta de recursos ya tiene consecuencias directas: la protectora no puede acoger más animales. Actualmente atiende a nueve perros en su recinto de Rubiá y a dos gatos, uno en acogida y otro en la calle, cuyos gastos también asume el colectivo.
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