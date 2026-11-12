¿Sabe usted que "Torrente, me debes seis mil pesetas de whisky" en O Barco de Valdeorras?

¿Sabe usted que un conocido artista cómico-musical gallego fue visto en la villa barquense este martes? ¿Que el aludido saltó a la fama por su participación en varias películas que fueron dirigidas por Santiago Segura estando basadas en el personaje de Torrente y que, además, canta? ¿Que estamos hablando de que varios vecinos aseguran haberse cruzado con el mismísimo Cañita Brava en las calles de O Barco?

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