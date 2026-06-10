Trasladada al hospital tras estrellarse contra una barrera en el Paseo do Malecón de O Barco

HERIDA

Una mujer resultó herida en un accidente de tráfico en el centro de O Barco este miércoles

El vehículo estrellado contra la barrera en O Barco.
El vehículo estrellado contra la barrera en O Barco. | José M. Cruz

Un accidente de tráfico tuvo lugar esta mañana de miércoles en pleno centro de O Barco de Valdeorras. Una mujer sufrió una salida de vía en el Paseo do Malecón de la villa barquense, a la altura del número 18, frente al teatro Lauro Olmo.

Ubicación del accidente
Ubicación del accidente | José M. Cruz

Sucedió pasadas las 13:00 horas, cuando la conductora se estrelló contra una barandilla en una pequeña subida de la avenida. Con motivo del impacto, tuvo que ser trasladada al hospital.

Hasta el punto también acudieron la Policía Local y el GES Valdeorras.

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