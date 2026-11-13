El Concello de O Barco repondrá fondos agotados por emergencias

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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
El alcalde de O Barco de Valdeorras, Aurentino Alonso, ha defendido la modificación presupuestaria de un suplemento de crédito de 755.000 euros, cuestionada repetidamente por el Partido Popular. El regidor ha reiterado, como ya lo hiciera en el pleno del pasado jueves previa aprobación de la medida, que este no responde a nuevas inversiones, sino a la necesidad de reponer partidas agotadas por gastos imprevistos y reparaciones de urgencia.
Alonso ha explicado que las consecuencias todavía perdurantes de los incendios, precipitaron la implementación de actuaciones que no estaban inicialmente contempladas. “Intervimos de urxencia en redes de abastecemento de auga, camiños e tubaxes. E foi necesario adiantar traballos para evitar danos a corto plazo”, expresaba.
La modificación permitiría, de tal modo, recuperar la disponibilidad económica de unas bolsas agotadas, para así completar actividades ya presupuestadas, como la iluminación y programación navideñas. “Trátase de repoñer esas bolsas, agotadas polos imprevistos que vimos reportando”, añadía.
Sobre la falta de una comisión informativa previa, reconoce que no hubo tiempo para convocarla, debido a que fue necesaria la revisión de unas 500 páginas de documentación sobre las actuaciones extraordinarias. Apuntó también que lo consignado podría superar las necesidades reales, tratándose de un mero ajuste contable.
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