¿Sabe usted que los usuarios habituales del servicio de autobús de O Barco muestran su enfado por el traslado de paradas que se ha llevado a cabo sin previo aviso?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el malestar de los barquenses
¿Sabe usted que los usuarios habituales del servicio de autobús de O Barco muestran su enfado por el traslado de paradas que se ha llevado a cabo sin previo aviso? ¿Que los hubo que casi pierden el de las 8,00 horas al variar su ruta, al parecer por las obras de la avenida Conde de Fenosa, y no detenerse ante el Hospital, que es donde venía parando habitualmente?
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