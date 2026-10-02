¿Sabe usted que los usuarios habituales del servicio de autobús de O Barco muestran su enfado por el traslado de paradas que se ha llevado a cabo sin previo aviso? ¿Que los hubo que casi pierden el de las 8,00 horas al variar su ruta, al parecer por las obras de la avenida Conde de Fenosa, y no detenerse ante el Hospital, que es donde venía parando habitualmente?

Relacionado Los alcaldes de Vilamartín y O Barco optarán a continuar