Los alcaldes de Vilamartín y O Barco optarán a continuar

La comisión ejecutiva provincial y el comité provincial del PSdeG-PSOE abrieron ayer en O Barco un curso político marcado por los preparativos de las Municipales de 2027, que se desarrollarán el próximo mes de mayo. Un paréntesis entre ambas reuniones fue aprovechado por el secretario provincial de los socialistas, Alvaro Vila, para comenzar a desvelar algunas incógnitas que estaban dando mucho que hablar en Valdeorras. En este sentido, comentó que Aurentino Alonso y Sherezade Núñez encabezarán las listas socialistas de los concellos donde ocupan sus alcaldías: O Barco y Vilamartín. También señaló que en Petín, cuya Corporación municipal preside actualmente otra socialista, Raquel Bautista, habrá cambio.

Relacionado El pabellón de Calabagueiros ya tiene nuevo rocódromo

“Indudablemente, Aurentino y Sherezade van ser os candidatos. En Petín vai haber cambio”, certificó Vila, quien aseguró no estar en disposición de dar nombres, a la espera de conocer las directrices de Madrid. Sí adelantó que en noviembre serán presentados los candidatos de los concellos de menos de 20.000 habitantes.

El secretario provincial de los socialistas recordó que, tanto Aurentino Alonso como Sherezade Núñez, accedieron a sus respectivas alcaldías tras las renuncias de Alfredo García y Enrique Álvarez, en O Barco y Vilamartín. “Orgánicamente, o partido atribúe aos alcaldes que están na condición de repetir esa potestad”, añadió.

Otro nombre que salió a relucir fue el de Amable Fernández, quien según comentó Vila de forma oficiosa, encabezará la lista, pues “foi un gran candidato en Manzaneda e un traballador nato, sacado pola porta de atrás da alcaldía, e indudablemente vai ser o noso candidato”.

Aumentar alcaldías

El dirigente del PSOE apuntó que la comarca de Valdeorras, donde los socialistas gobiernan en tres de sus nueve concellos -O Barco, Vilamartín y Petín- es “onde máis estabilidade temos á hora de confeccionar as candidaturas. Somos optimistas de cara ás Municipais e confiamos en revalidar as alcaldías na comarca e incrementalas con alguna más”.

Cabe reseñar que las otras seis alcaldías están repartidas entre el PP (Carballeda, Rubiá, Larouco y A Veiga), BNG (A Rúa, en coalición con el PSOE y RUA) y Somos O Bolo (con PSOE).

Relacionado Campaña contra los vehículos mal aparcados en Vilamartín

Vila también se refirió a la decisión de citar a los integrantes de la comisión ejecutiva provincial y al comité provincial en O Barco, apuntando que es consecuencia del objetivo del partido de “sacar as reunións orgánicas fóra da cidade de Ourense” y llevar la actividad del partido a las comarcas de la provincia: “Hai que falar coa xente que coñece de primeira man os problemas de cada concello”.