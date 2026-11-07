¿Sabe usted que el velatorio de O Barco funciona de manera similar a la Puerta Santa?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, unos baños que abren una vez al año
¿Sabe usted que el pasado domingo fue uno de los contados días en los que se puede visitar el velatorio de O Barco, un edificio colindante con el cementerio municipal? ¿Que construido hace años tan solo abre sus puertas a la población el Día de Todos los Santos? ¿Que el único servicio que ofrece a los usuarios son los baños para quienes acuden al camposanto a llevar flores o a la misa en ese día?
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