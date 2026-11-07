¿Sabe usted que el velatorio de O Barco funciona de manera similar a la Puerta Santa?

¿Sabe usted que el pasado domingo fue uno de los contados días en los que se puede visitar el velatorio de O Barco, un edificio colindante con el cementerio municipal? ¿Que construido hace años tan solo abre sus puertas a la población el Día de Todos los Santos? ¿Que el único servicio que ofrece a los usuarios son los baños para quienes acuden al camposanto a llevar flores o a la misa en ese día?

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