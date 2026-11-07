Unidad política en Barco de Valdeorras para honrar a Abdón Blanco

O Barco de Valdeorras saldó este jueves una deuda con su memoria. El pleno del Concello aprobó por unanimidad la apertura del expediente para nombrar Abdón Blanco, último alcalde republicano de la localidad, como alcalde honorario. El reconocimiento público llegaba de la mano de todos los grupos políticos, a solamente cinco días de que se cumplan los 90 años de su ejecución.

Abdón Blanco, en una imagen de archivo. | ARCHIVO DE AURELIO BLANCO

La sesión contó con la presencia de Geluca, hija de Abdón Blanco, que pudo asistir al homenaje institucional a su padre. Militante de Izquierda Republicana y alcalde durante el periodo del Frente Popular, Blanco fue fusilado el 10 de noviembre de 1936 en Ourense, tras un fallo sumario implementado por la justicia rebelde del régimen de Burgos. La propuesta, impulsada por el alcalde, Aurentino, contó con el respaldo de todas las formaciones políticas.

Unión 90 años después

Ningún grupo quiso quedar al margen de un reconocimiento que trasciende las diferencias políticas para reivindicar la memoria de quien dedicó su vida al servicio de su pueblo. “Cabe felicitarnos por esta unanimidad, que es un orgullo para todos los barquenses”, defendió el regidor al explicar una iniciativa que busca recordar a un vecino que “valientemente se negó a abandonar su puesto público en un momento extremadamente complicado. Un Concello no debe olvidar a quien lo sirvió”, añadió.

El martes 10 de noviembre a las 13.00 horas, coincidiendo con la hora de su ejecución, tendrá lugar un homenaje en el cementerio municipal. “Iniciamos el expediente para que comience el procedimiento. Es un primer paso”, añadía. El acto se completará con la colocación de una placa en la vivienda donde residió, acompañada de un poema de Lauro Olmo escrito en el 50 aniversario de su fusilamiento. Noventa años después de la guerra, su nombre vuelve a unir a toda la corporación municipal.