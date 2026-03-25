Vinos de la D.O. de Valdeorras atraen en Madrid a profesionales

La Denominación de Origen (D.O.) Valdeorras regresa de la capital española “con muy buenas sensaciones”, tras participar un año más en la XXV Experiencia Verema Madrid, que tuvo lugar este lunes en el Hotel Palace. A este evento, organizado por la mayor comunidad online de habla hispana enfocada en el mundo del vino, la gastronomía y el enoturismo, acudió con un total de 41 referencias de vino -30 blancos y 11 tintos- de 22 bodegas diferentes amparadas por el Consejo Regulador.

El director técnico de la D.O. Valdeorras, Jorge Mazaira, comentó a su regreso que “la asistencia ha merecido la pena porque hemos tenido muy buen aforo, con muchas visitas sobre todo de sumilleres profesionales, que fueron los más numerosos e interesados, pero también de distribuidores y responsables de cadenas hoteleras”.

A diferencia del anterior evento de Verema celebrado en Valencia, “este ofreció un formato muy ágil centrado en la promoción de los vinos, sin actividades paralelas”, lo que hizo “centrar la atención del visitante en la cata de productos en los que estaba interesado, con el tiempo dedicado exclusivamente a eso”, concluye Mazaira.