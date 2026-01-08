La Festa do Botelo en O Barco abrirá boca con una ruta de pinchos

Los amantes de la gastronomía tienen una cita estos días en la villa de O Barco de Valdeorras. Un total de 33 establecimientos hosteleros se apuntaron a la Ruta de Pinchos “O Barco Vai de Viños!”, que alcanza su decimoquinta edición y que ayer fue presentada en el Consistorio con la asistencia de una representación de la hostelería local. La ruta arranca este jueves para finalizar el 16 de enero, víspera de la 24ª Festa do Botelo.

Los pinchos son muy variados y cada establecimiento presenta uno diferente al de los demás, todos elaborados con productos muy distintos, desde solomillo hasta calamares, zorza o queso entre otros. La gran mayoría de nombres de lo más original. Así uno puede encontrarse desde “O Espartano” o “Bocado máxico” hasta “O pincho que sabía demasiado” o “Bocado da caverna”. Eso sí, todos ellos llevarán el mismo precio de 3 euros.

Representantes de los empresarios y el Concello. | J.C.

Los establecimientos fueron repartidos en seis zonas de la villa, todas ellas denominadas con variedades de uva: Godello, Mencía, Garnacha, Sousón, Treixadura y Merenzao. A su vez, los participantes deberán votar los pinchos que más le gustaron, pero siempre con sellos de cada una de las distintas zonas en su boletín. Una vez completo, deberán depositarlo en una urna para entrar en el sorteo de cuatro cenas.

Novedad

Una novedad de esta edición es la incorporación de un premio, consistente en una cesta con productos gastronómicos, para el participante que consiga más “me gusta” con la foto que suba a las redes sociales en “https://www.instagram.com/obarcovaidevinos/” y “https://www.facebook.com/share/1Mvae6TXPP/”.

La ruta alcanza su edición número con una participación de treinta y tres establecimientos hosteleros

La apertura del acto de presentación de la ruta corrió a cargo del presidente de la Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva), Carlos Terán, quien resumió los objetivos que persigue la ruta: “Dinamizar la economía local a través de una experiencia gastronómica que pone en valor la hostelería local; es una ruta pensada para disfrutar sin prisas”.

A su vez, la concejala de Promoción Económica, Alba Rodríguez, destacó la “boa saúde” que goza la ruta, “unha cita gastronómica que, xunto co Botelo, son as máis importantes da nosa vila”.

El presidente de la Asociación Centro Comercial Aberto (CCA) O Barco, Jacobo Arias, explicó las bases del sorteo de las cuatro cenas entre quienes completaron el boleto y el premio de las redes sociales.

Cerró la presentación el alcalde. Aurentino Alonso destacó que la ruta “é unha iniciativa consolidada” que supone “unha ponte de conexión entre o Nadal e o Botelo. Enchemos un vacío”, para seguidamente subrayó la importancia que esta continuidad supone para los establecimientos hosteleros.

Relacionado Muere media docena de gatos en un incendio en una casa en Viloira