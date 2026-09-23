TRADICIONES
O Bolo busca conservar os nomes dos lugares
TRADICIONES
O Bolo será este venres 25 a última parada deste ano en Ourense da campaña Toponimízate, que busca recuperar e conservar os nomes tradicionais das terras. A xornada terá lugar ás 19,00 horas na Sala Coworking da Antiga Casa Cuartel e está aberta á veciñanza da comarca de Valdeorras. A actividade contará coa presentación do alcalde, Miguel Ángel García, e cunha charla de Vicente Feijoo Ares, coordinador técnico de Galicia Nomeada e do Seminario de Onomástica da Real Academia Galega.
Durante o encontro explicarase como colaborar no proxecto Galicia Nomeada, unha plataforma na que se poden rexistrar os nomes de leiras, soutos, camiños, fontes, montes e outros lugares. Ademais do nome, a aplicación permite engadir fotografías, audios ou documentos relacionados con cada topónimo.
No caso do Bolo, o municipio non foi incluído nunha recollida realizada polo Proxecto Toponimia de Galicia entre 2000 e 2011 e, desde que se puxo en marcha Galicia Nomeada, só se incorporaron 75 topónimos relacionados con montes ou outros elementos de interese cultural do concello. A perda de poboación tamén dificulta que estes nomes tradicionais pasen dunha xeración a outra.
A segunda parte da charla explicará a orixe e significado dos nomes das aldeas do Bolo. O concello formado por 18 parroquias, conta con nomes pouco habituais como Valbuxán, Valdanta, Chandoiro ou Outar de Pregos.
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