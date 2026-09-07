La Fundación Yosso-Xosé de Valbuxán, en O Bolo, declarada oficialmente de interés gallego
LEGADO DEL ARTISTA
La Xunta de Galicia declara oficialmente de interés gallego la Fundación Yosso-Xosé de Valbuxán, constituida en O Bolo para preservar el legado del artista y dinamizar la vida cultural de Valdeorras
La Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la declaración oficial de interés gallego de la Fundación Yosso-Xosé de Valbuxán, ubicada en el municipio ourensano de O Bolo y constituida en marzo de 2026 con el objetivo de promover la obra del poeta y pintor.
La entidad, presidida por Mariña Porto García —hermana del artista fallecido en 2019—, tiene por objeto preservar y divulgar el patrimonio cultural y social de José Porto García (Xosé de Valbuxán-Yosso), cuya obra se encuentra expuesta actualmente en el Museo de Yosso, en O Bolo.
Asimismo, la institución tiene como finalidad estatutaria fomentar la lengua gallega como idioma vehicular en todas sus actividades culturales y contribuir al desarrollo y enriquecimiento artístico de la comarca de Valdeorras en las distintas disciplinas que cultivó el creador.
La fundación solicitó su clasificación e inscripción en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego en abril de 2026, tras haber sido reconocida previamente por su interés cultural por la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes el pasado 21 de agosto.
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