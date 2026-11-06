HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS
Un castro de hace más de 2.000 años emerge en O Bolo
HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS
El pasado más remoto de O Bolo ya revela nuevas reliquias. La existencia del denominado como castro de Rañalobos ha sido rotundamente corroborada por las excavaciones que han tenido lugar durante estos últimos días por un grupo de especialistas.
Estas intervenciones arqueológicas han sacado a la luz importantes vestigios de un monumental poblado fortificado de más de 2.000 años de antigüedad. Los trabajos también han permitido identificar en Tuxe los restos arqueológicos más antiguos documentados hasta ahora en el paraje.
El alto de Rañalobos, junto al río Bibei, escondía uno de los mayores vestigios antrópicos de toda la historia de Valdeorras. En las catalogaciones castreñas de finales del siglo XX, se referenciaba la presencia en el municipio de O Bolo de estas estructuras antiguas.
La morfología y las especificidades del terreno, perteneciente a la localidad de Buxán, invitaba a confirmar lo anterior. Las inspecciones visuales y los hallazgos superficiales así lo hicieron, pero faltaban las primeras excavaciones científicas. Las prospecciones comenzaron durante este otoño, tras una iniciativa promovida por el concello de O Bolo. A casi mil metros de altitud, una decena de investigadores de Solventa Arqueoloxía descubrían nuevos preciados materiales.
El hallazgo más relevante es el de una muralla de casi tres metros de anchura con una estructura muy peculiar. Hay una edificación de grandes dimensiones que podría haber sido utilizada para almacenar alimentos.
Los arqueólogos han recuperado fragmentos cerámicos, algunos con llamativas estampas, motivos en forma de ese y círculos concéntricos. Estos materiales sugieren una ocupación avanzada y probablemente prolongada de la cultura castrexa en la zona, permitiendo conocer más acerca de semejantes grupos humanos prehistóricos.
Las características de las defensas convierten Rañalobos en un enclave excepcional para investigar los asentamientos anteriores a la configuración de la villa medieval y al emblemático castillo de O Bolo.
El equipo investigador también ha iniciado el estudio de varias galerías mineras, no descartándose cierta relación con antiguas explotaciones mineralúrgicas. El enclave supone un punto de conexión del patrimonio medieval bolés con el incipiente prehistórico.
Las actuaciones, promovidas por el Concello de O Bolo, ejecutadas por Solventa Arqueoloxía y financiadas por la Axencia de Turismo de Galicia, buscan convertir estos descubrimientos en un recurso cultural y turístico. El objetivo que se fija el municipio de O Bolo, es el de proteger, investigar y divulgar un patrimonio que pone de relieve el potencial histórico valdeorrés.
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