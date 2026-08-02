Un herido tras salirse de la vía y chocar contra un árbol en O Bolo

El estado en el que quedó el vehículo tras el impacto en O Bolo

Una persona resultó herida y tuvo que ser trasladada tras salirse con su vehículo de la vía y acabar impactando contra un árbol en el punto kilométrico 38 de la OU-533 a su paso por la parroquia de Santa Cruz, en el Concello de O Bolo. A las 6:45 horas de la mañana de este domingo, 2 de agosto, un sistema automático alertaba del accidente.

El único ocupante del vehículo pudo salir de este por sus propios medios, aunque tuviera que ser atendido por los equipos de emergencia y trasladado posteriormente al Hospital Comarcal de Valdeorras.

El estado en el que quedó el vehículo tras el impacto en O Bolo

En las imágenes se aprecia la parte delantera del turismo, especialmente los dos asientos delanteros, completamente destrozada por el impacto contra el árbol. A pesar de lo impactante de las fotos, el ocupante no quedó atrapado y no fue necesaria la intervención de los bomberos para liberarlo.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos de A Rúa, GES de A Veiga, Protección Civil de O Bolo y Urxencias Sanitarias.