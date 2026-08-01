Una menor herida grave al ser impactada por una carrilana en el Descenso de Carrilanas de Muíños

Una menor ha resultado herida de gravedad y ha tenido que ser trasladada en un helicóptero medicalizado después de ser impactada por una de las carrilanas que participaba en la IX edición del Descenso de Carrilanas de Muíños. El vehículo se salió de la vía sobre las 12:33 horas del mediodía de este sábado, 1 de agosto, a la altura de la Plaza del Ayuntamiento.

En el accidente, la carrilana impactó sobre cuatro personas, aunque solo la menor resultó herida con lesiones de gravedad. Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, GES de Muíños y Guardia Civil de Tráfico.