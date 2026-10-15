Vídeo | Estabilizado el incendio forestal en Chandoiro, O Bolo, que causó una gran columna de humo

El dispositivo de extinción ha dado por estabilizado a las 16:37 horas un incendio forestal declarado a primera hora de esta tarde en la parroquia de Chandoiro, en O Bolo. Las llamas se originaron a las 14:56 horas en la ladera de un monte integrada en el Distrito Forestal XIII, iniciándose las primeras labores directas de extinción del fuego a las 15:12 horas.

Para sofocar las llamas y frenar la densa columna de humo generada en la zona, el operativo movilizó un amplio despliegue coordinado por cuatro agentes ambientales. Sobre el terreno trabajaron ocho brigadas, respaldadas por tres motobombas y una máquina pala.

Imagen de la gran columna de humo generada por el incendio en Chandoiro.

El ataque se reforzó desde el aire mediante la intervención coordinada de dos helicópteros y dos avione. Los equipos continúan trabajando en el lugar para refrescar los puntos calientes y avanzar hacia el control definitivo del incendio, cuya superficie afectada se desconoce por el momento.