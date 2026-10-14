Un incendio al lado de la A-52 genera retenciones a la altura de Allariz dirección Ourense

Un incendio declarado en el margen derecho de la autovía A-52, a la altura de la salida de Allariz, provocó este miércoles, 14 de octubre, retenciones en dirección Ourense debido al corte de uno de los carriles de circulación.

El incidente se registró en torno a las 14:45 horas, en el kilómetro 207 de la A-52, donde se detectó un fuego en la zona de monte situada junto a la carretera.

Como consecuencia del incendio, fue necesario cortar uno de los carriles de la autovía, lo que dificultó la circulación y generó retenciones entre los vehículos que transitaban en dirección a la ciudad de Ourense.

El incendio fue apagado alrededor de las 15:15 horas. | Cedida

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego y la superficie de monte afectada, así como el momento en el que se pudo restablecer la circulación con normalidad.